Tayvan'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: 7 Katlı Bina Yan Yattı

Tayvan'ın Hualien şehrinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremde hasar alan 7 katlı bir bina yan yattı.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinde dün yerel saatle 02.27'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 7 katlı bir otel yan yattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın devrilmesi sonucu çevreyi toz bulutunun kapladığı görüldü. Yetkililerden yapılan açıklamada, otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Olay yerine ulaşan güvenlik görevlileri binanın bulunduğu sokağı güvenlik kordonuna alarak, çevredekileri otele yaklaşmamaları konusunda uyardı. Otelin kısa süre içerisinde tamamen yıkılacağı belirtildi.

Hualien'de 3 Nisan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 146 kişi de yaralanmıştı. - TAİPEİ