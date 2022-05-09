Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Asya ülkesi Tayvan'da yerel saatle 14.23'te deprem meydana geldi. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Pasifik Okyanus tabanında meydana gelen depremin, 6.2 büyüklüğünde ve 20 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem, Tayvan'ın başkenti Taipei olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Yetkililer, herhangi bir maddi hasar ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. - TAİPEİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güney Asya, Akdeniz, Deprem, Tayvan, Yerel, Haberler

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