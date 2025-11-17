Haberler

Tayvan, Çin Tehditlerine Karşı Acil Durum El Kitapları Dağıtacak

Güncelleme:
Tayvan, 9.8 milyondan fazla haneye dağıtacağı el kitaplarında, Çin'in saldırı ihtimaline karşı yapılması gerekenleri ve sığınakların yerlerini içerecek. Bu hamle, halkın olası acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tayvan, Çin tehditlerine karşı sığınaklarının yerleri ve acil durum kitlerinin hazırlanması konusunda bilgileri içeren el kitaplarını bu hafta içerisinde ada genelindeki 9.8 milyondan fazla haneye dağıtması bekleniyor.

Tayvan, Çin tehditlerine karşı harekete geçti. Ada genelinde ilk kez Çin'in saldırı ihtimali de dahil olmak üzere muhtemel acil durumlara karşı halkı hazırlamak için tüm hanelere milyonlarca sivil savunma el kitabı dağıtmaya başlanacağı açıklandı. Dağıtımının bu hafta yapılması planlanan el kitaplarında halkın "düşman" askerleriyle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğine dair talimatları içerirken, Tayvan'ın teslim olduğu yönündeki iddiaların yanlış kabul edilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Eylül ayında yayınlanan el kitabında sığınaklarının yerleri ve acil durum kitlerinin hazırlanması konusunda da bilgiler bulunuyor. El kitabında, denizaltı kablolarının sabote edilmesi ve siber saldırılardan, "düşman ülke" tarafından Tayvan gemilerinin denetlenmesine ve hatta topyekün bir işgale kadar Tayvan'ın karşılaşabileceği senaryolar özetleniyor.

Çalışmaları denetleyen Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Lin Fei-fan, "Bu kitapçık, kendimizi savunma kararlılığımızı gösteriyor. Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların, Çin'in yanlış bir karar vermesi halinde bunun çok büyük bir bedeli olacağını anlamaları gerekiyor. Çünkü Tayvan halkı kendini savunma konusunda kararlı ve çok net bir taahhütte bulunuyor. İnsanlar birbirlerini korumak için bu eylemi gerçekleştirmeye hazırlar" dedi. Bu hafta adadaki 9.8 milyondan fazla haneye dağıtımın başlayacağını kaydeden Fei-fan, İngilizce ve diğer yabancı dillerde el kitapçıklarının da yakında dağıtılacağını söyledi. Fei-fan, dağıtımın ardından hükümetin tanıtım kampanyalarıyla insanların kişisel acil durum kitlerini hazırlamalarına yardımcı olacağını sözlerine ekledi. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
