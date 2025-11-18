Haberler

Tayvan, Casusluk Şüphesiyle Çin Vatandaşı Ding'i Gözaltına Aldı

Güncelleme:
Tayvan, casusluk faaliyetleri şüphesiyle bir Çin vatandaşını gözaltına aldı. Hong Kong'da yaşayan ve Çin ordusunun talimatıyla gizli bilgi topladığı belirtilen Ding'in Tayvan'da gözaltına alındığı bildirildi. Olayın gizli bilgileri toplayan bir casusluk grubuna dair olduğu ifade edildi.

Tayvan, casusluk yaptığı gerekçesiyle soyadının Ding olduğu açıklanan bir Çin vatandaşını gözaltına alındığını açıkladı.

Tayvan, casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Çin vatandaşını gözaltına aldı. Tayvan tarafından bugün yapılan açıklamada, görevdeki ve emekli askeri personeli, gizli bilgi toplamaya teşvik etme planını ortaya çıkararak casusluk şüphesiyle bir Çin vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı. Adalet Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada Hong Kong'ta yaşadığı kaydedilen Çin vatandaşının soyadının Ding olduğu ve Çin ordusunun talimatıyla gizli bilgileri topladığını açıkladı. iş ya da turizm faaliyetlerini gerekçe göstererek Tayvan'ı ziyaret ettiği aktarılan Çin vatandaşının casusluk grubunun çekirdek üyeleri olarak iki emekli subayı işe aldığı, ardından da görevdeki personeli işe aldığı belirtildi. Açıklamada, Ding'in 6 kişi ile birlikte gözaltına alındığı aktarılırken Ding'in ne zaman gözaltına alındığı bildirilmedi. Ayrıca, açıklamada Büro, Çin'in genellikle casusluk faaliyetlerini yürütmek için "yerel işbirlikçileri" kullandığı, ancak Ding'in Tayvan'a geldiğini vurgulanarak bu olayın "sıra dışı" olduğu belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görevde olan 2 asker hakkında da soruşturma açıldığı kaydedilirken "Bakanlık, sadakat görevini ihlal eden az sayıda subay ve askerin vatana ihanet eylemlerini şiddetle kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - TAİPEİ

