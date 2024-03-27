Üye Girişi
Haberler

Tayland'ın 'maymun şehri'nde maymunları toplama operasyonu başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Lopburi kentinde son yıllarda sayısı hızla artan maymunları toplama çalışması başlatıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland'ın 'maymun şehri' olarak da bilinen Lopburi'de son yıllarda büyüyen maymun krizi devam ediyor. Bölgede Covid-19 döneminde turist sayısındaki azalma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yiyecek arayışı nedeniyle şehri istila eden maymunlar yerel halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulabilmek şehir merkezindeki evlere ve dükkanlara giren maymunlar, zaman zaman insanların çanta, poşet ve yiyeceklerine de saldırıyor.

Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, maymun saldırılarına maruz kalanlara yönelik tazminat ödeneceği, Lopburi şehir merkezindeki maymunların nüfusunun kademeli olarak azaltılacağı duyuruldu.

Açıklamanın ardından başlatılan operasyonda Tayland Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi (DNP) birimleri Lopburi şehrinde dün maymunları toplamaya başladı. Operasyona katılan ekiplerin, oldukça akıllı olan ve hızlı hareket eden maymunları yakalayabilmek için farklı teknikler denedikleri görüldü.

Operasyon kapsamında ilk olarak şehir merkezinde yakalanan 50 adet yetişkin erkek maymunun ormana bırakılması ve ardından maymunlar üzerinde gözlem yapılması planlanıyor.

Bölgedeki yerel halk maymunların verdiği rahatsızlık nedeniyle birçok küçük işletme ve ailenin zamanla şehirden taşınmak zorunda kaldığını ifade ederken, sosyal medyada 'maymun avı'na karşı çıkan bir grup ise maymunların Lopburi şehrinin tarihi ve geleneksel simgesi olduğunu savunuyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Operasyon Tayland turist Hayvan Hakları Çevre Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title