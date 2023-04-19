Tayland'da dev panda Lin Hui 21 yaşında hayatını kaybetti

Tayland'ın ünlü dev pandası Lin Hui, 2003 yılından bu yana yaşadığı Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nde aniden gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayland'ın ünlü dev pandası Lin Hui'den sevenlerini üzen haber geldi. Çin tarafından 2003 yılında Tayland'a gönderilen Lin Hui isimli 21 yaşındaki dişi panda, Çin'e dönüşüne 6 ay kala Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Chiang Mai Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Lin Hui'nin geçtiğimiz salı günü aniden rahatsızlandığı, o günden bu yana Çinli veteriner hekimler ile ortaklaşa tedavi çalışması yürütüldüğü ancak yapılan tüm müdahalelerin dev pandayı kurtarmaya yetmediği kaydedildi. Chiang Mai Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Thewarat Vejmanus, Lin Hui'nin kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ve pandanın geçtiğimiz salı gününe kadar herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirtirken, ölüm nedeninin ise doğal sebeplerden olduğunu düşündüklerini belirtti. Thewarat, pandaların ortalama ömrünün 15-20 yıl olduğu ve Lin Hui'nin toplam yaşam süresinin 21 yıl 7 ay olduğunu ifade etti.

Öte yandan sosyal medyada Lin Hui'nin son bir haftadır burnunun kanadığına dair fotoğraflar paylaşılırken, ölüm sebebinin son zamanlarda Chiang Mai şehrinde yaşanan hava kirliliği olduğu da iddia edildi.

Chiang Mai şehrinde geçtiğimiz hafta bin 700 kişi, hava kirliliğine karşı gerekli önlemleri almaması ve halk sağlığını tehlikeye atması gerekçesiyle Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha'ya dava açmıştı. - BANGKOK