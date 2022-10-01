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Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Yerel Haberler

Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Korona virüs nedeniyle aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.

Korona virüs nedeniyle aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Uzak Doğu Asya ülkesi Tayland da, test ve aşı zorunluluğunu kaldırdı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını ekleyen ülkelere Tayland da dahil oldu. Böylece yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek. Tayland'a seyahat edecek yolculara ilişkin Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Tayland'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Tayland'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs Uzak Doğu PCR Testi Tayland Yerel Haberler

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