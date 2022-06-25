Tayini çıkan komutan ve müdürlere veda yemeği

Manisa'nın Selendi ilçesinde görevliyken başka yerlere tayin çıkan İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve emekliye ayrılan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü için veda yemeği düzenlendi.

Gümüşhane Torul'a tayini çıkan Selendi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, Sarıgöl ilçesine tayini çıkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ile İzmir Torbalı ilçesine tayini çıkan Fırat Annak ve emekliye ayrılan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen veda yemeğine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Cumhuriyet Savcıları Oğuzhan Yıldırım, Ali Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amir vekili Mehmet Sıddık Kırkel, daire müdürleri, siyasi parti başkanları, oda başkanları katıldı.

Kaymakam Yıldırım, Belediye Başkanı Savaş ve Savcılar Yıldırım ve Gökdemir tayini çıkanlara plaket ve hediyeler verdi. Yemekte konuşan Kaymakam Ali Yıldırım, "Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan biz bu zamana kadar memnun kaldık, onlardan razıydık. Gittikleri yerlerde kendilerine başlarılar diliyorum. Emekliye ayrılan Yazı İşleri Müdürümüze bundan sonraki yaşamında uzun ömürler diliyorum." dedi. Tayinleri çıkan Selendi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çeri, şube müdürü Kanyılmaz ve emekliye ayrılan Çırak, Selendi'yi hiç bir zaman unutmayacaklarını belirtti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel