Tavuklarını Kurtarmak İçin Sel Sularına Daldı

Sel sularına kapılan tavuklarını kurtarmak için kümesine koştu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta sular altında kalan kümesteki tavukların bir kısmı telef olurken, vatandaş tavuklarını kurtarmak için beline kadar gelen suyun içine girdi.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, Bülbül Deresi de taştı. Dere kenarındaki onlarca araç sele kapıldı, birçok ev sular altında kaldı. Osman Contarlı'ya ait evin bahçesinde tavukların bulunduğu kümes de sular altında kaldı. Contarlı, tavuklarının boğulduğunü görünce suyun içine girerek tavukları kurtarmaya çalıştı. Osman Contarlı tavuklarının bir kısmını kurtarmayı başarırken, bir kısmı da telef oldu.