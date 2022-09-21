Ödevlerini yaparken yanındaki tavuğa da ders anlatan küçük kız gülümsettiAĞRI Ağrı'da okul ödevlerini yaparken bir yandan da arkadaşlık yaptığı tavuğa ders anlatan küçük kız gülümsetti.

Ödevlerini yaparken yanındaki tavuğa da ders anlatan küçük kız gülümsetti

AĞRI Ağrı'da okul ödevlerini yaparken bir yandan da arkadaşlık yaptığı tavuğa ders anlatan küçük kız gülümsetti.

Ağrı'da, evlerinin bahçesinde besledikleri tavukla arkadaşlık kuran küçük kızın okul dönüşü yanına alıp çalışmasına oturttuğu tavuğa ders anlattığı görüntüler gülümsetti. Yanına aldığı atıştırmalıkları bir yandan tavuğuna yedirip bir yandan da ona hikaye okuyan küçük kız ile onu masa başında sakince dinleyen tavuğun dostluğu ortaya renkli görüntüler çıkardı.