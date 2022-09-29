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Tavşanlılı kadınlar kışlık yiyecek hazırlığında

Yerel Haberler

Tavşanlılı kadınlar kışlık yiyecek hazırlığında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sonbahara girilmesi ile birlikte yaklaşmasıyla kadınların salça, tarhana yapımı ile biber, patlıcan ve kabak kurutma telaşı başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sonbahara girilmesi ile birlikte yaklaşmasıyla kadınların salça, tarhana yapımı ile biber, patlıcan ve kabak kurutma telaşı başladı.

Tavşanlılı kadınlar ailelerinin kışlık salça, tarhana yapımı ile biber, patlıcan ve kabak kurutma işlemlerini bir araya gelerek imece usulü yapıyorlar.

Bu güzel geleneği büyüklerinden öğrendiklerini ve ilçede yıllardan beri devam ettiğini ifade eden Esma Uzun, "Kış ayları boyunca ailelerin tüketeceği tarhana, salça, yufka ve erişte yapımı ile kurutmalık biber, patlıcan ve kabak doğrama işlerini mahallelerdeki akraba ve komşularla hep birlikte yaparak birbirimize destek oluyoruz. Böylelikle her ev kadınlarının yükü de hafiflemiş oluyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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