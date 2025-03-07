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Tavşanlı'da Semt Pazarına Kolay Ulaşım Sağlandı

Tavşanlı'da Semt Pazarına Kolay Ulaşım Sağlandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde semt pazarına ulaşımı kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yapıldı. Otoparktan pazar alanına direkt çıkış kapısı açıldı. Bu düzenlemenin halkın ekonomik ve sosyal anlamda yarar sağlaması bekleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cumartesi günü kurulan semt pazarına otoparktan ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla yeni düzenleme yapıldı.

Tavşanlı Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Pazar yanında bulunan okul otoparkından semt pazarına çıkış kapısı açtırarak vatandaşların zaman kaybını önlemiş olduk" dedi.

Yapılan bu iyileştirmelerin, Tavşanlı halkına ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlaması bekleniyor. Pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar, yeni düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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