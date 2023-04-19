Tavşanlı'da örnek esnaf

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büfe ve marketler iftar vakti vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için çaba gösteriyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büfe ve marketler iftar vakti vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için çaba gösteriyor.

Ramazan ayında akşam saatlerine kadar açık olan büfeler müşteri memnuniyeti için iftar saatlerinde de açık tutuyor.

Durak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda büfe işleten Hakkı Konuşlu ailesi ile birlikte iftarını işyerinde açıyor. Hakkı Konuşlu'nun eşi Ayfer Konşlu, oğulları Serdar Konuşlu ve Serkan Konuşlu da yardımcı oluyor.

Ailenin küçük oğulları 13 yaşındaki Serkan Konuşlu, "Ramazan ayı boyunca müşterilerimizin iftar saatine saatine kadar market alışverişi ihtiyaçları oluyor. Onları mağdur etmemek adına işyerimizde bekliyoruz. İftarımızı da büfemizin önünde kurduğumuz sofra ile açtığımız oruç ile gerçekleştiriyoruz" dedi. - KÜTAHYA