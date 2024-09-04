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Tavşanlı'da Okul Öncesi Şenliği

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Tavşanlı ilçesinde düzenlenen okul öncesi şenliğinde öğrenciler yüz boyama, sulu boya ve geleneksel oyunlarla eğlenerek öğrendiler.

Tavşanlı'da okul öncesi şenliği

Yüz boyama, sulu boya ve geleneksel oyunları ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul öncesi şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ülke genelinde yapılmasını planladığı okul öncesi şenliği, Hande Gül Anaokulu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyona İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Şube Müdürleri Sedat Cumali Koca, Mehmet Ali Özdemir, Murat Şahin, öğretmenler, öğrenci ve veliler iştirak etti.

Hande Gül Anaokulu öğrencileri ile ilçedeki okul öncesi öğrencileri büyük şenlikte buluştu. Gerçekleşen şenlikte; yüz boyama, sulu boya ve geleneksel oyunları ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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