Tavşanlı'da Öğrenci Kızılay'a Harçlıklarını Bağışladı
Tavşanlı ilçesinde yaşayan öğrenci Mustafa Affan Ertekin, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Kızılay'a teslim etti. Kızılay Şubesi Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, küçük gönüllüyü tebrik etti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan öğrenci Mustafa Affan Ertekin, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Kızılay'a teslim etti.
Tavşanlı Kızılay Şubesi Başkanı Mümtaz Serdaroğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Küçük gönüllümüz Mustafa Affan harçlıkları ile doldurduğu Kızılay kumbarasını şubemize getirerek ihtiyaç sahipleri için kullanılmasını istedi. Kendisi küçük, gönlü büyük yavrumuzu bu güzel davranışı için tebrik ediyoruz." - KÜTAHYA