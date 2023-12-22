Tavşanlı'da korkutan yangın

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin birinci katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurköy Mahallesi Evren Sokak'ta, 2 katlı inşaat halindeki evin birinci katında Halil K.'ye ait evde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sırasında polis güvenlik önlemi aldı. Yangında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.