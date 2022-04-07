Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvası - Haberler

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Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Yerel
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Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvasıKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, "İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu" turnuvası düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvası

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, "İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu" turnuvası düzenlendi.

Puan usulüyle yapılan ve ilçe merkezindeki tüm ilk ve ortaokullardan 50 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen turnuvada 9 hakem yaklaşık 700 maç yönetti. Düzenlenen turnuvaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Asım Bulut ve Süleyman Akay katılarak tüm öğrencilere başarıla dilediler. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere turnuva sonrasında belge takdim edildi. Okul Müdürü Yunus Başcı, "Yarışmayı düzenleyen ve icrasında görev alan tüm öğretmenlerimize; yarışmaya katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğrenci ve velilerimize, ayrıca turnuvanın düzenlenmesinde katkılar sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvası

Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvası

Tavşanlı'da 'İlk ve Orta Okullar Arası Zeka Oyunu' turnuvası

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, okullar, Yerel, Haberler

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