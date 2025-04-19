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Tavşanlı'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Merkezi Çırçırçeşme Mahallesi Soylu caddesi Edep Sokak'ta, A.B., idaresindeki 43 U 525 plakalı otomobil ile S.D., idaresindeki 43 ABF 811 plakalı otomobilin ara sokakta çarpışması sonucu trafik trafik kazası meydana geldi.

Kazayı ihbar üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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