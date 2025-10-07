Tavşanlı'da Gazze için Yardım Kampanyası Düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Gazze'deki savaş mağduru halk ve özellikle çocuklar yararına anlamlı bir yardım kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda yapılan giyim ürünleri satışından elde edilen gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

Tavşanlı halkının yoğun ilgi gösterdiği ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yardım faaliyeti, Cumartesi günü başlayarak hafta sonu boyunca devam etti. Kampanya kapsamında satışa sunulan giyim ürünlerinden elde edilen gelirler, abluka altında zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan halkın ve çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.

Organizasyonu düzenleyenler, yaptıkları ortak açıklamada, Tavşanlı halkının Filistin davasına olan duyarlılığının takdire şayan olduğunu belirtti. Yetkililer, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak adına bu yardım etkinliğini düzenledik. Özellikle masum çocukların ve ailelerinin yaralarını bir nebze olsun sarmak en büyük gayemiz. Cumartesi ve Pazar günü boyunca devam eden satışlara ilgi gösteren ve bağışlarıyla destek olan tüm Tavşanlı halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Stant ziyaret eden vatandaşlardan Mehmet Demirci, "Bu tarz etkinliklerin çoğalmasını ve halkın ilgi göstermesini isteriz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dünya olarak birlik olma zamanıdır. Elimizden geldiğince destek vererek çorbada tuzumuz olmalı, safımız belli olmalıdır" dedi.

İki gün süren satışlar sonucunda toplanan bağışların, temel insani yardım malzemelerine dönüştürülerek insani yardım kanallarıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacağı kaydedildi. Kampanya, Tavşanlı'nın yardımseverliğini ve Gazze'deki mazlumlarla dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA