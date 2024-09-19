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Tavşanlı'da Ev Yangını: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Tavşanlı'da ev yangını, 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanımçeşme Mahallesi Rahmet Sokakta, 3 katlı evin 2'nci katında İsmail T.'ye ait evin balkonunda yangın çıktı. Yangın, durumun yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü . Olay yerinde ev sahibi İsmail T.'nin yangına müdahale etmek istediği sırada yaralandığı bilgisi edinildi. Evin balkonunda bulunan 2 şişe benzin evin önüne çıkarılarak tedbir alındı.

Yaralı, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tavşanlı'da Ev Yangını: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel

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