Tavşanlı'da "Çocuklar için bayram" etkinliği - Haberler

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Tavşanlı'da "Çocuklar için bayram" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tavşanlı'da 'Çocuklar için bayram' etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, çocuklar için gece düzenledi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, çocuklar için gece düzenledi.

2017 yılında Tavşanlı'da kurulan Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) organize ettiği, "Çocuklar için bayram" etkinliği gerçekleştirildi.

Tavşanlılı hanımların yoğun ilgi gösterdiği gecede, koruyucu aileler ve çocukları bayrama doya doya eğlenerek girdiler.

Gece boyunca coşku ve mutluluk en üst seviyedeydi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Her çocuğun sevgi ve güven dolu bir ailede yetişmesi gerektiğini vurgulayan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kurumda kalan çocuklara koruyucu aile bulmanın ve koruyucu ailelere hizmet vermenin yanında ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere de desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Okul müdürleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Yasemin Çavdar, "Hayırsever hemşehrilerimizin katkılarıyla çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu bayram öncesi de 260 çocuğa bayramlık alınırken bayram harçlıkları ile ailelerine teslim edildi" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koruyucu Aile, Tavşanlı, Kütahya, Bayram, Yerel, Haberler

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