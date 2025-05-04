Tavşanlı'da Bisikletli Çocuklar Çarpıştı: İki Yaralı

Tavşanlı'da iki bisikletli çocuk çarpışarak yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen bir olayda, iki bisikletli çocuk çarpışarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Durak Mahallesi Tahsin Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan iki çocuk, dikkatsizlik sonucu birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen çocuklar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.