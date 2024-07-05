Tavşanlı'da bir esnaf ebabil kuşunu kurtardı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, ebabil kuşunu telef olmaktan son anda kurtardı.

Esnaf Sıktı Çamçar, Durak Mahallesi Kavuncular Sokak üzerindeki iş yerinde 'Ebabil' adı verilen kuşu kedinin ağzından kurtararak hayata döndürdü. Sıtkı Çamçar, "Ben her gün yatsı namazını kılıp Tavşanlı'nın içinde yürürüm. Çarşıda dükkanıma girip serinlik amacıyla sokaklara su dökerken bir ses duydum. Bir baktım kedinin ağzında kuş var. Kırlangıç zannettim ve kedinin üzerine su dökerek bıraktırdım. Baktım inceledim kırlangıç değilmiş, meğerse Ebabil kuşuymuş. Kafese koydum, hayata döndürdüm" dedi. - KÜTAHYA