Tavşanlı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kütahya'da Tavşanlı İlçesi'nde gerçekleştirilen resmi törenlerde, vatandaşların ve esnafın yoğun katılımıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi bu yıl da Ada Stadı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce Tavşanlılı, ellerindeki şanlı Türk bayraklarıyla stada akın etti. Vatandaşlar, Kaymakamlık makamında tebrikatın kabul edilmesinin ardından başlayan resmi törene yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar, protokol üyelerinin bayram tebriklerini iletmesiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Kaymakam Ömer Faruk Özdemir yaptı. Şiirler okunması ve çeşitli gösterilerin sahnelenmesi ile devam eden törende, sportif ve eğitim alanlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlamalar, öğrencilerin ve resmi birliklerin gerçekleştirdiği geçit töreniyle coşkulu bir şekilde sona erdi. - KÜTAHYA