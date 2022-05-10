Tavşanburnu Tabiat Parkı Kapılarını Açtı

İşletmesi Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyaretçi girişine açıldı.

Tavşanburnu Tabiat Parkı, havaların ısınması ile birlikte ziyaretçi girişine açıldı. Dünya standartlarında hizmet veren, denize sıfır konumu, temiz havası ve kamp tutkunlarına sunduğu imkanlar ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan park, ziyaretçi akınına uğradı.

147 dönüm arazi üzerinde yer alan ve bünyesinde tuvalet, market, soyunma kabinleri ile elektrik istasyonlarını da bulunduran Tavşanburnu Tabiat Kampı'nda ziyaretçiler, yeşilin ve mavinin buluştuğu noktada piknik yapmaya ve denize girmeye başladı.

"DİDİM'İN DEĞERLERİNİ DİDİMLİLERE KAZANDIRIYORUZ"

Tabiat parkını turizm sezonuna hazırlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığını söyleyerek tüm tatil severleri Didim'e davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden birisi Tavşanburnu Tabiat Parkı'nın ihalesini alarak bu alanı Didimimize daha iyi bir şekilde kazandırmak olmuştu. Halen belediyemiz tarafından işletilen bu parkı kamp severler için eşsiz bir alan haline getirdik. Dileyen vatandaşlar kendi çadırları veya karavanları ile, dileyenler belediyemiz tarafından sağlanan çadırlar ile, dileyenler de günübirlik şekilde burada tatillerini geçirebiliyorlar. Bu alanı Didim'e kazandırmak bizlere büyük mutluluk veriyor; bu yüzden bizlere destek olan vatandaşlarımıza, bu araziyi turizm sezonuna hazırlayan personellerimize ve birimlerimize teşekkür ederim. Didim için çalışmaya, kentimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.