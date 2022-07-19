Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları - Haberler

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Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları

Asfalt, parke ve yol yenileme çalışmasına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güvenli ve konforlu ulaşım için çalıştıklarını belirtti.

Asfalt, parke ve yol yenileme çalışmasına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güvenli ve konforlu ulaşım için çalıştıklarını belirtti.

Tavlusun ve Fatih Mahallesinde bağlantı yolları yapmak için yeni yollar yaptıklarını, çalışma yapılan bölgelerin çehresinin değiştiğini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu; "İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Deforme olan parke taşları yenileriyle değiştirilirken, yeni açılan yollar ile alt yapısı tamamlanan yollarda da, kilitli beton parke taşı döşemesi gerçekleştiriliyor. İlçemizde şehir estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için gayretle çalışıyoruz. Bu çerçevede Tavlusun ve Fatih Mahallesinde bağlantı yolları yaptık. Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte üstyapı için de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin de yoğun bir mesai harcıyor. Yaklaşık 1 kilometreye yakın uzunluğu 10 metre genişliği olan yolumuza 900 ton sıcak asfalt kullandık. Ayrıca 2 bin ton alt yapı malzemesi kullanılarak 3 bin 200 metre bordur ve 2 bin 500 metrekare parke yaptık. Yolumuz daha nitelikli ve kullanışlı hale geldi. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Fatih Yerel Haberler

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