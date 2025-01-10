TAV Havalimanları 25 Yılını Kutluyor

Havalimanı işletmeciliği sektörünün öncüsü TAV Havalimanları çeyrek yüzyılı geride bıraktı. Şirketin İstanbul'da 9 milyon yolcuyla başlayan tarihçesi bu yıl 107 milyon yolcu ve sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutluyor. 10 Ocak 2000'de Atatürk Havalimanı yeni dış hatlar terminalini açarak ilk yolcularını karşılayan TAV Havalimanları, çeyrek yüzyılda 1,5 milyar yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV Havalimanları günümüze kıyasla çok farklı bir dünyada başlayan yolculuğunda küresel bir markaya dönüştü. Kurucularımız Tepe ve Akfen'in vizyonuyla doğan TAV Havalimanları, 2007'de halka açılarak ve ilk 10 yılında 10 havalimanından oluşan bir portföy oluşturarak büyüdü. 2012'den bu yana ana hissedarımız Groupe ADP ile dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunun bir parçası olarak yola devam ediyor" dedi.

"Bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz ATÜ Duty-Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri, TAV Technologies ve TAV Güvenlik'le birlikte küresel ayak izimiz 30'dan fazla ülkede 100'den fazla havalimanına ulaşıyor. İlk yılımızda 9 milyon yolcumuz vardı; 2024'te 107 milyon yolcuya hizmet verdik. İştiraklerle birlikte 44 bin çalışanımız ve geçen yıl 3,2 milyar dolara kadar çıkan piyasa değerimizle Türkiye'den çıkıp dünyanın sayılı havalimanı işletmecileri arasında yerimizi aldık.

"Son üç yılda 2,5 milyar avroya ulaşan tarihimizin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. TAV Havalimanları'nın ikinci 25 yılını güvence altına aldık ve küresel ölçekte büyümemizi sürdürmek üzere güçlü bir zemin oluşturduk. Bu program kapsamında Almatı'daki yeni terminali 2024'te açtık. Antalya ve Ankara'daki yatırımlarımızı da bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız. Önümüzdeki üç dört yıl içinde Almatı'da 150 ila 300 milyon avro yeni yatırım yapacağız. Karadağ ve Kuveyt'te devam eden ihalelerin yanı sıra dünyanın her yerinde yeni fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

"TAV Havalimanları'na önemli katkılar sunmuş, bugün aramızda olmayan çok sayıda yöneticimiz ve çalışma arkadaşımız var. Kaybettiklerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, TAV Havalimanları'nın bugüne gelmesinde emeği olan herkesi şükranla hatırlıyoruz. Buradan yetişen birçok isim sektörün farklı noktalarında başarıyla görev yapıyor ve bununla gurur duyuyoruz. İkinci 25 yılımızda da yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak, paydaşlarımız için en yüksek faydayı oluşturmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

TAV Havalimanları kilometre taşları

2000 - İstanbul Atatürk Havalimanı YİD ihalesiyle kurulan TAV Havalimanları yeni terminali tamamlayarak operasyona başladı ve ilk yolcularını karşıladı.

2005 - TAV Technologies kuruldu.

2006 - Ankara Esenboğa iç ve dış hat terminalinin yapım ve işletmesini üstlendi. İzmir Adnan Menderes portföye eklendi. HAVAŞ'ın %60 hissesini satın aldı. TAV Güvenlik kuruldu.

2007 - Tiflis'te yeni terminal ve Batum havalimanı açıldı.

2007 - Halka arz gerçekleşti. HAVAŞ'ın tamamı TAV Havalimanları'nın oldu.

2008 - Monastir Havalimanı açıldı.

2009 - Alanya-Gazipaşa faaliyete başladı. Enfidha Havalimanında operasyona başlandı. Havaş TGS'ye yüzde 50 ortak oldu.

2010 - Kuzey Makedonya'da Üsküp ve Ohrid havalimanlarını işletmeye başladı.

2011 - Üsküp'te yeni terminalin yapımı ve Ohrid Havalimanı modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Letonya Riga'da ticari alanların işletmesini üstlendi.

2012 - Kurucu ortaklar Tepe ve Akfen'in yüzde 38 hissesini Groupe ADP aldı. Konsorsiyum ortaklarıyla Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'nı işletmeye başladı.

2013 - Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı portföye eklendi.

2014 - Milas Bodrum Havalimanı iç hatlar terminalinde faaliyete başlandı. İzmir iç hatlar terminali açıldı.

2015 - Medine'de yeni terminal açıldı. Milas Bodrum Havalimanı dış hatlar terminalini işletmeye başladı.

2017 - Akfen kalan yüzde 8 hissesini de Groupe ADP'ye sattı. Zagreb'de yeni terminal açıldı.

2018 - Antalya Havalimanı'nda Fraport'la eşit ortak oldu.

2019 - Atatürk Havalimanı kapandı. Havaş, BTA ve ATÜ Duty-Free İstanbul Havalimanı'nda faaliyete başladı.

2021 - Kazakistan Almatı Havalimanı'nı satın alarak işletmeye başladı. Fraport ile ortak olarak Antalya'daki işletme süresini 2052'ye uzattı.

2022 - Ankara Esenboğa'da işletme süresini 2050'ye uzattı.

2024 - Almatı'da yeni dış hatlar terminalini açtı. - İSTANBUL