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Tatvanlılar Güneşli Havayı Fırsat Bilip Van Gölü'ne Akın Etti

Tatvanlılar Güneşli Havayı Fırsat Bilip Van Gölü'ne Akın Etti
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, güneşli havayı değerlendirerek Van Gölü sahillerine akın etti. Piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen Tatvanlılar, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Van Gölü sahillerine akın ettiler.

Hafta sonunu fırsat bilerek sahile akın eden Tatvanlılar, güneşli havanın keyfini sürdü. Sahile gelenlerden Servet Korkmaz, "Bugün pazar, yazdan kalma güzel bir hava var. Bizler de bu havayı değerlendiriyoruz" dedi.

Tatvan sahili piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen insanlarla dolarken, çocuklar da sahilde oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Gölü Güneşli Tatvan bitlis Turizm Yerel Yaşam

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