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Tatvanlı kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

Yerel Haberler

Tatvanlı kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesine bağlı Kadın Kültür ve Spor Merkezinde kadınlar gönüllü olarak depremzedeler için kıyafet dikiyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesine bağlı Kadın Kültür ve Spor Merkezinde kadınlar gönüllü olarak depremzedeler için kıyafet dikiyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Tatvan Belediyesine bağlı Kadın Kültür ve Spor Merkezinde ise gönüllü kadınlar depremzedeler için atkı, bere, hırka, kazak, yelek, çorap ve eldiven, ve boyunluk gibi malzemeler dikiyor.

Üretilen kıyafetler, yıkanıp kolilere doldurulduktan sonra deprem bölgesine gönderiliyor. - BİTLİS

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Tatvan Bitlis Spor Yerel Haberler

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