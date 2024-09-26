Tatvan Kaymakamı Yumrukaya Köyü'nü Ziyaret Etti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Kaymakam Dr. Remzi Demir, deprem merkez üssü olan Yumrukaya köyü ve civar köyleri ziyaret ederek hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, dün yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Yumrukaya köyünü ziyaret etti.
Dün yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremle sallan Tatvan ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştu. Paniğe neden olan deprem sonrası bölgeye giden Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, depremin merkez üssü olan Yumrukaya köyü ve diğer civar köyleri ziyaret etti.
Köylerdeki durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Demir, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. - BİTLİS