Tatvan Kaymakamı Yumrukaya Köyü'nü Ziyaret Etti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, dün yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Yumrukaya köyünü ziyaret etti.

Dün yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremle sallan Tatvan ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştu. Paniğe neden olan deprem sonrası bölgeye giden Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, depremin merkez üssü olan Yumrukaya köyü ve diğer civar köyleri ziyaret etti.

Köylerdeki durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Demir, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. - BİTLİS