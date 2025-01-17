Tatvan Kaymakamı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda mahallelerin genel durumu, öncelikli ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, sorunların çözümüne yönelik öneriler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Demir, muhtarların mahalle sakinleri ile yerel yönetim arasında önemli bir köprü olduğunu vurgulayarak, onların özverili çalışmalarının toplumun huzur ve refahına büyük katkı sağladığını ifade etti. Demir, "Mahallelerimizin sorunlarını birlikte tespit edip çözüm üretmek için bu tür toplantıları sürdürmeye devam edeceğiz. Gösterdikleri gayret ve fedakarlık için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS