Tatvan Kaymakamı İncekaya Mezrası ve Kraterini İnceledi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçe protokolü ile birlikte İncekaya mezrası ve İncekaya kraterine gezi ve inceleme ziyaretinde bulundu.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından bu yıl yeni güncel serilerinin basılması için çalışma başlatılan "Tatvanname" kitaplarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İlçenin tarihi ve turistik mekanlarının da yer alacağı kitap çalışması kapsamında, kitapta yer alacak turizm destinasyonlarının biri olan İncekaya mezrası ve İncekaya kraterine gezi ve inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve ilçe protokol üyelerinin yer aldığı program çerçevesinde ilk olarak İncekaya kraterinin zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. Krater zirvesine çıkarak çanak boyunca gezi ve incelemelerde bulunan protokol üyeleri, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Krater ziyareti sonrası İncekaya mezrasını da ziyaret eden Kaymakam Demir, mezra sakinleriyle görüşüp, mezrada karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler ve kitaplar verdiler. - BİTLİS