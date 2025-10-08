Haberler

Tatvan Jandarma Personeli Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personel ve güvenlik korucuları, Kızılay'a kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Etkinlikte toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personel ve güvenlik korucuları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Komutanlık yerleşkesinde konuşlandırılan Kızılay'a ait mobil kan bağışı aracında gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli ve korucular gönüllü olarak kan verdi. Etkinlik kapsamında toplanan kanların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Kan Merkezine teslim edileceği belirtildi.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin düzenli aralıklarla bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına destek verdiği, kan bağışı etkinliğinin de bu kapsamda gerçekleştirildiği kaydedildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
