Tatvan İlçe Müftülüğüne Bilal Şengül atandı

Bitlis'in Tatvan İlçe Müftülüğüne Hizan İlçe Müftüsü vekaleten bakan Bilal Şengül atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tatvan eski İlçe Müftüsü Zahid Demirel, Iğdır İl Müftüsü olarak atandı. Boşalan ilçe müftülüğü koltuğuna ise Hizan İlçe Müftülüğüne vekaleten bakan Bilal Şengül atandı. Göreve başlayan Müftü Şengül, Tatvan ilçesine atanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Şengül, kendisinden önce görev yapan Müftü Zahid Demirel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bilal Şengül kimdir

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini orada tamamladı. Aynı zamanda Tatvan'da klasik medrese usulü 4 yıl Arapça eğitim gördü. İlmi icazetini Bitlis'in Mutki ilçesi koyunlu (Oxin) köyünde Alaaiyye Medresesinde aldı. 2011 yılında Van YYÜ İlahiyat fakültesine başladı. İlk olarak Van'ın Muradiye ilçesine imam-hatip olarak atandı. 2017 yılında imam hatip olarak Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Aynı yıl Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitime başladı. 2020 yılında ihtisas kursunu başarı ile bitirerek Muş Cezaevi Vaizi olarak atandı. 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu ilçe müftülüğü sınavında başarı göstererek 03.08.2021 tarihinde Hizan İlçe Müftülüğüne atandı. Dicle Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. - BİTLİS