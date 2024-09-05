Tatvan Gençlik Merkezi'nden Gitar Kursu Öğrencilerine Mini Konser

Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen gitar kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Van Gölü sahilde düzenlenen etkinlikte mini bir konser verdi.

Tatvan Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen gitar kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Van Gölü sahilde düzenlenen bir etkinlikte mini bir konser verdi. Etkinlikte, öğrenciler öğrendikleri eserleri sergileyerek ailelerine ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, kursun başarıyla tamamlandığını ve yoğun bir ilgi gördüğünü belirtti. Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak gitar branşında eğitim veren hocamızla birlikte Tatvan sahilinde bir sunum gerçekleştirdiklerini ifade eden müdür Avşar, "Gençlerimiz, hem biz idarecilere hem de seyircilere yeteneklerini gösterdi. Bu gösteriye katılan tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum yoğun bir katılım oldu. Yaklaşık 20 öğrencimiz sahnede yer aldı, izleyici sayısı ise 150'yi buldu. Eğitim sürecini iki ayda tamamladılar ve kendilerini çok güzel bir şekilde yetiştirdiler. Bugün burada sergiledikleri performans, ne kadar ilerlediklerinin bir göstergesi. Eğitmenimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gitar Öğretmeni Serhat Selçin: "35 öğrenci gitar çalmayı öğrendi"

Tatvan Gençlik Merkezi'nde gitar eğitmenliği yapan müzik öğretmeni Serhat Selçin de kursun detayları hakkında bilgi verdi. Selçin, "Bu yıl 1 Temmuz'da başlayan kursumuz, 1 Eylül itibarıyla sona erdi ve bu süreçte yaklaşık 35 öğrenciye gitar öğrettik. Bugün burada Tatvan sahilinde düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerimiz ailelerine ve gençlik merkezi çalışanlarına güzel bir müzik dinletisi sundu. Haftanın beş günü, günde 4 saat eğitim vererek iki ay boyunca yoğun bir tempoyla çalıştık. Şu anda 35 öğrencimiz gitar çalmayı biliyor ve umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde kayıtlarımız artacak. Gitar öğrenen öğrencilerimizin sayısının daha da yükseleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İki ay gibi kısa bir sürede gitar çalmayı öğrenen gençler, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Kursun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtilirken Tatvan Gençlik Merkezi'nin bu tür etkinliklerle gençlerin sanatla buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceği açıklandı. - BİTLİS