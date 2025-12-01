Tatvan Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Sekreterler Günü Kutlandı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi tarafından 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kapsamında hastanenin konferans salonunda program düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Lütfi Özmen, tıbbi sekreterlerin hastanelerde işleyişin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, tüm çalışanların gününü kutladı.

Ardından kürsüye çıkan Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ise "Tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanlarıdır. Hastanelerimizin düzenli, verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli yapı taşlarından biri sizlersiniz. Her gün yüzlerce hastaya temas ediyor, onların sağlık yolculuğunda ilk karşılaştıkları yüz oluyorsunuz. Gösterdiğiniz sabır, özveri ve profesyonellik; sağlık sistemimizin kalitesini yükselten unsurların başında geliyor. Bu özel günde, tüm tıbbi sekreterlerimize emekleri için yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarınızın aynı azimle devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan tıbbi sekreterlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Belge töreninin ardından pasta kesildi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - BİTLİS