Tatvan Devlet Hastanesi Kalite Standartları Denetimi Sonuçları Açıklandı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde kalite standartları denetimi sonuçlarına göre 100 puan alan birimler teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Tatvan Devlet Hastanesinde kaliteye verilen önem ve personelin gayreti, teşekkür belgesi ile taçlandırılarak motivasyonun artmasına katkı sağladı. Hastanenin sağlık hizmetlerindeki performansıyla birimler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin de bu şekilde arttığını ifade eden Tatvan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Burcu Gezici, personel ve birimlerin gösterdiği üstün performansa vurgu yaptı. Gezici, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının önemine dikkat çekerek başarı elde edenleri tebrik etti.

Sağlık Bakanlığı kalite denetimlerinde Tatvan Devlet Hastanesinin yüksek bir puan alarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade eden Başhekim Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ise kurum içi kalite standartları denetimlerinde başarı elde eden birimlere teşekkür etti. - BİTLİS