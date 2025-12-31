Haberler

Tatvan'da 15 köy yolu ulaşıma kapadı: Merkezde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerine kadar devam etti. 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Yetkililer, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. İlçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıksız devam etti. Kar yağışı ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 50 santime ulaştığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi aştığı belirtildi.

Yoğun kar nedeniyle Tatvan'a bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kar yağışının etkisiyle birçok araç kar altında kalırken, bazı mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fatih Irmak isimli vatandaş, "Bu sene kara hasret kalmıştık. Geç geldi ama böyle yağmaya devam ederse yarına kadar herhalde yarım metreyi bulur" derken, Mustafa Okay ise, "Bu sene kış erken geldi. Bu kadar yağacağını beklemiyorduk. Araçlarımız karla kaplandı" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinden bu yana yağışın sürdüğünü aktaran Emrullah Tüzün de, "Yollar kapandı, herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
