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Tatvan'da Yoğun Kar Yağışı Çatılardaki Buz Kütlelerini Tehdit Ediyor

Tatvan'da Yoğun Kar Yağışı Çatılardaki Buz Kütlelerini Tehdit Ediyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar ve buz kütleleri, vatandaşlar için tehlikeli hale geldi. Yetkililer, düşebilecek kar ve buz parçalarına karşı uyarılarda bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar ve buz kütleleri tehlike oluşturuyor.

Tatvan'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrasında çatılarda biriken kar ve dev buz kütleleri, vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Bazı yerlerde çatılardaki buz sarkıtlarının 2 metreye yaklaştığını ifade eden Metin Güngör isimli vatandaş, "Yoğun kar yağışı nedeniyle her yer donmuş. Camlar bile buz tutmuş" dedi.

Öte yandan yetkililer ise çatılardan düşebilecek kar ve buz parçalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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