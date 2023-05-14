Tatvan'da oy kullanma işlemi başladı Bitlis'in Tatvan ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Tatvan'da oy kullanma işlemi başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

YSK'nın yurt geneli için belirlemiş olduğu 08.00 saati itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de oy kullanma işlemi başladı.

Bitlis'in en çok seçmen ve sandık sayısının bulunduğu ilçesi olan Tatvan'da 207 sandıkta toplam 64 bin 613 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gelen seçmenler, büyük bir titizlikle oylarını kullandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Adayı Turan Bedirhanoğlu da Tatvan Anadolu Lisesinde oyunu kullanarak seçim sonucunun ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Oylarını kullanan Mehmet Yağız ve Bilal Kardoğan adlı vatandaşlar ise seçim sonucunun ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.