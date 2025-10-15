Haberler

Tatvan'da Müzisyenler için Kayıt Dışı Çalışmayı Önleme Toplantısı Düzenlendi

Tatvan'da Müzisyenler için Kayıt Dışı Çalışmayı Önleme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu tarafından 'Kayıt Dışı Çalışmayı Önleme' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, müzisyenlerin sosyal güvence ve mesleki hakları hakkında bilgi verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu tarafından "Kayıt Dışı Çalışmayı Önleme" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen programa; Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu'nun yanı sıra SGK İlçe Müdürlüğü yetkilileri, vergi denetmenleri, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, müzisyenler, sanatçılar ve işletme sahipleri katıldı. Toplantıda, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, sosyal güvence ve mesleki haklar konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Federasyon Genel Başkanı Ahmet Onurlu, yaptığı açıklamada, müzisyen ve sanatçıların 6111 sayılı Kanunun Ek 6. Maddesi B/bendine göre kısmi süreli çalıştıklarını belirterek, bu nedenle birçok işletmenin sigorta yapmadığını söyledi. Onurlu, "Federasyon ve meslek birliği kayıtları bulunan sanatçılar, herhangi bir iş yerinde çalışmasalar dahi federasyon kaydı üzerinden SGK primlerini yatırarak sosyal güvenceden yararlanabiliyor ve ileride emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Erdoğan'a verdiği esprili yanıt dış basında manşet oldu: Birini öldürmek istemiyorum

Erdoğan'a verdiği cevap dış basında manşet oldu
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.