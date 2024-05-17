Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da Kadınlar Hem Kur'an Hem Dini Bilgiler Öğreniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde verilen kurslarla ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de dini bilgilerini pekiştiriyor. Kur'an-ı Kerim kursunda kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın yanında sureler ve duaları da öğrenip ezberliyor.

ı Kerim kursunda hem Kur'an hem de dini bilgiler öğreniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde (ADEM) haftanın 5 günü verilen kurslarla ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de dini bilgilerini pekiştiriyor. 15 kursiyerden oluşan Kur'an-ı Kerim kursundaki kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın yanında sureler ve duaları da öğrenip ezberliyor.

Kur'an kursu aracılığıyla doğru bir şekilde kendilerini geliştirdiklerini söyleyen kursiyer Fatma Güngör, "Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim kursuna geliyoruz. Bu kursta Kur'an-ın temel bilgilerini en baştan öğrendik. Daha önce namazı yanlış kılar, ayetleri yanlış okurduk. Bu kursa katılarak hocamız aracılığıyla kendimizi doğru bir şekilde geliştirdik. Bu kursta Peygamberimizin hayatını öğrendik. Kur'an-ı doğru okumak için tecvitli eğitimler aldık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tatvan Eğitim Yerel Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title