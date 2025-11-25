Tatvan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Standı Kuruldu

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

İlçe merkezinde bulunan bir AVM'nin önünde kurulan stantta vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verilirken, broşür dağıtımı yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması hedeflendi. Emniyet personeli, vatandaşlara uygulamanın kullanım amacı, acil durumlarda sağladığı hızlı destek hattı ve kadının güvenliğini önceleyen yönleri konusunda detaylı bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirme çalışmasına katılan vatandaşlar ise emniyet ekiplerinin farkındalık faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özellikle kadınlar, KADES uygulamasıyla kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek standın toplum adına önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. - BİTLİS