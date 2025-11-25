Haberler

Tatvan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Standı Kuruldu

Tatvan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Standı Kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir bilgilendirme standı açtı. KADES uygulaması hakkında bilgi verilerek, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

İlçe merkezinde bulunan bir AVM'nin önünde kurulan stantta vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verilirken, broşür dağıtımı yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması hedeflendi. Emniyet personeli, vatandaşlara uygulamanın kullanım amacı, acil durumlarda sağladığı hızlı destek hattı ve kadının güvenliğini önceleyen yönleri konusunda detaylı bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirme çalışmasına katılan vatandaşlar ise emniyet ekiplerinin farkındalık faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özellikle kadınlar, KADES uygulamasıyla kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek standın toplum adına önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 455.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.