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Tatvan'da Jandarmadan Öğrencilere İstiklal Marşı Saygısı

Tatvan'da Jandarmadan Öğrencilere İstiklal Marşı Saygısı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada jandarma ekipleri araçlarından inerek esas duruşa geçti. Jandarma, marşın tamamlanmasının ardından öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak milli birlik duygusunu pekiştirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nı okuduğu sıra bölgeden geçen jandarma ekipleri araçlarından inerek esas duruşa geçti.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dalda Köyü İlkokulu'nda öğrenciler, okul dağılmadan önce İstiklal Marşı'nı okudu. O sırada bölgeden geçen Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin istiklal Marşı'nın okuduğunu fark edince araçlarından inerek esas duruşa geçti. Jandarma personelinin bu anlamlı hareketi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından takdirle karşılandı. İstiklal Marşı'nın tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Öğrenciler, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, okul yönetimi de gösterilen hassasiyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Bu duyarlı davranış, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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