Tatvan'da Hilal ve Yıldızın Muhteşem Buluşması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hilal şeklindeki ay ile yıldız gökyüzünde buluştu.

Tatvan ilçesi semalarında hilal şeklindeki ay ve yıldız yan yana gelerek muhteşem bir manzara oluşturdu. Şehir merkezinden de gözlemlenebilen ay ve yıldızı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Tatvanlılar, gökyüzünde bu eşsiz manzarayı izlerken, şehrin sokaklarında da gece ışıklarının huzur veren görüntüsü göz kamaştırdı.

Bu anı kayda alan Erol Ayyıldız isimli vatandaş, "Bitlis'in havası, suyu bir başka. Bu doğa olayları da şehrimize apayrı bir güzellik katıyor. Bugün adeta gökyüzü bize görsel bir şölen sundu. Bizler de hemen bu güzelliği fotoğrafladık" ifadelerini kullandı. - BİTLİS