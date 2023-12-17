Tatvan'da "Hafızlar Yarışması" yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Hafızlar Yarışması" etkinliği düzenlendi.

Tatvan ilçesinde bulunan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulunda "Hafızlar Yarışması" düzenlendi. Her yıl düzenlenen yarışmaya bu sene hafızlar tarafından yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenmeleri ve deneyim kazanmalarını hedefleyen "Hafızlar Yarışması", Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Yarışmada, Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Ahlat Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu ise ikinci oldu.

Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Mahmut Yeşilçay, yarışmanın her yıl düzenlendiğini ve bu etkinliğin öğrenciler için önemli olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler bu yarışma sayesinde bilinçli bir şekilde hazırlanıyor ve kendilerini geliştiriyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvuru sonucunda kura çekimi ile birlikte jüri üyelerinin yönlendirmesiyle belirlenen ayetleri okuyor" dedi.

Yeşilçay, yarışmanın öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenme fırsatı sunduğunu hem de yeni yerler görme ve deneyim kazanma imkanı sağladığını belirterek, dereceye giren öğrencilerin bölge yarışmalarına katılacağını ve başarılı olmaları durumunda Türkiye finallerine gideceklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin öğrencilere ve öğretmenlere moral verdiğini ifade eden Yeşilçay, aynı zamanda topluma da pozitif bir etki sağladığını dile getirdi. Büyük ilgi gören yarışma sonrasında başarılarından dolayı tebrik edilen öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirildi.

Yarışma sonrası düzenlenen ödül töreni programına, Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Medeni Aslanlı, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS