Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da "Hafızlar Yarışması" yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Hafızlar Yarışması" etkinliği düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Hafızlar Yarışması" etkinliği düzenlendi.

Tatvan ilçesinde bulunan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulunda "Hafızlar Yarışması" düzenlendi. Her yıl düzenlenen yarışmaya bu sene hafızlar tarafından yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenmeleri ve deneyim kazanmalarını hedefleyen "Hafızlar Yarışması", Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Yarışmada, Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Ahlat Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu ise ikinci oldu.

Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Mahmut Yeşilçay, yarışmanın her yıl düzenlendiğini ve bu etkinliğin öğrenciler için önemli olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler bu yarışma sayesinde bilinçli bir şekilde hazırlanıyor ve kendilerini geliştiriyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvuru sonucunda kura çekimi ile birlikte jüri üyelerinin yönlendirmesiyle belirlenen ayetleri okuyor" dedi.

Yeşilçay, yarışmanın öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenme fırsatı sunduğunu hem de yeni yerler görme ve deneyim kazanma imkanı sağladığını belirterek, dereceye giren öğrencilerin bölge yarışmalarına katılacağını ve başarılı olmaları durumunda Türkiye finallerine gideceklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin öğrencilere ve öğretmenlere moral verdiğini ifade eden Yeşilçay, aynı zamanda topluma da pozitif bir etki sağladığını dile getirdi. Büyük ilgi gören yarışma sonrasında başarılarından dolayı tebrik edilen öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirildi.

Yarışma sonrası düzenlenen ödül töreni programına, Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Medeni Aslanlı, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultan Alparslan Bitlis Tatvan Haberler

Bakmadan Geçme

VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title