Tatvan'da Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Tatvan'da Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Bitlis'in Tatvan ilçesinde taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Konvoylar, havai fişekler ve müzik eşliğinde yapılan kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

- Tatvan'da Galatasaray şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

BİTLİS - Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın zaferi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde uzun konvoylar oluşturdu.

Bayraklarla süslenen araçlarla ilçenin cadde ve sokaklarını turlayan taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bazı taraftar grupları ise müzikler eşliğinde halay çekerek kutlamalara renk kattı.

Eş zamanlı olarak Tatvan sahilinde de toplanan kalabalık, havai fişek gösterileriyle geceyi aydınlattı. Görsel şölen sunan havai fişekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, Tatvan emniyeti muhtemel olumsuzluklara karşı ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Yerel
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