Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit

Tatvan'da Berat Kandili Programı Geleneksel Hale Geldi

Tatvan'da Berat Kandili Programı Geleneksel Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlar dualar etti, Kur'an-ı Kerim okundu ve kandilin manevi önemi üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Kaymakam Demir, bu mübarek gecenin hayırlar getirmesini temenni etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Berat Kandili münasebetiyle İbadullah Camii'nde program düzenlendi. İlçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in de katıldığı programda vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dualar etti.

Tatvanlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, din görevlileri tarafından kandilin manevi önemi üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Program sonunda tüm katılımcılar hep birlikte ellerini semaya açarak dualarını etti.

Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin ardından Tatvan Kaymakamı Demir ve protokol üyeleri vatandaşlara kandil simidi ikram ederek bu mübarek gecenin bereketini paylaştı. Kaymakam Demir, "Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Tatvan halkı, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür manevi buluşmaların önemine vurgu yaptı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.