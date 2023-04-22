Tatvan'da bayramlaşma töreni yapıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ev sahipliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Tatvan Yaşam AVM'de düzenlenen bayramlaşma töreninde Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, bayramların barış ve kardeşliğin simgesi olduğuna değinip katılanların bayramlarını kutladı. Programda İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından dua edildi. İkramların ardından Kaymakam Demir, katılanların bayramını kutladı. - BİTLİS