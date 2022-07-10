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Tatvan'da bayramlaşma töreni

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatvan'da bayramlaşma töreni

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde yapılan bayramlaşma töreninde konuşan Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, bayramların birlik ve beraberliği artıran, manevi atmosferi yüksek özel günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Bayramlaşma programı, edilen duaların ardından ikramlar eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.

Programa AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler, muhtarlar, esnaf ve vatandaş katıldı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Milletvekili Bitlis Tatvan Yerel Haberler

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